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'Motorcu dostu bariyer'e 1 metre kala ölüme gittiler

Hüseyin Sinan Turan ve eşi Ayşenur Turan'ın cenazeleri gözyaşları içinde toprağa verilen çiftin arkadaşı Emrah Çetin, "Motor ile virajı alamayıp, kaza yapmışlar. Belki 'motorcu dostu bariyerler', 1 metre daha uzun olsaydı kurtulabilirlerdi" dedi.
'Motorcu dostu bariyer'e 1 metre kala ölüme gittiler

Ankara'da özel bir şirkette çalışan 1,5 yıllık evli Hüseyin Sinan Turan ve Ayşenur Turan çifti, pazar günü motosikletle gezmek için Kızılcahamam ilçesine gitti. Dönüşte Hüseyin Sinan Turan'ın kullandığı 06 G 0080 plakalı motosiklet, D-100 kara yolunun Kargasekmez mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaydı. Turan çifti yan yatan motosikletle birlikte virajın başladığı noktada bariyerlerin altından geçerek şarampole yuvarlandı. Motosiklet parçalanırken, Hüseyin Sinan Turan ve eşi Ayşenur Turan, olay yerinde hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİLER
Turan çiftinin cenazesi, dün Ankara'da Ahmet Efendi Camisi’ne getirildi. Cenazeye çiftin yakınları ve arkadaşları katıldı. Motosiklet tutkunu çiftin cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Bu arada, kaza yerindeki virajda 1 metre sonra, kayıp devrilen motosikletlerin alttan geçmesini önlemek için yapılan 'motorcu dostu bariyer'in başladığı ortaya çıktı.

'1 METRE UZUN OLSAYDI KURTULABİLİRLERDİ'
Çiftin arkadaşı Emrah Çetin, "Sinan ile yaklaşık 8 yıldır aynı iş yerinde çalışıyordu. İkisi de motor kullanmayı, spor yapmayı çok severlerdi. Bir şekilde tanıştırdık ve evlendiler. Hava güzel olduğu zamanlar oraya gezmeye giderlerdi. Motor ile virajı alamayıp kaza yapmışlar. Hani belki motorcu dostu bariyerler 1 metre daha uzun olsaydı belki kurtulabilirlerdi. Ama olmadı. İkisini de kaybettik. Çok üzgünüz" dedi.

Sinan Turan'ın arkadaşı Birol Selvi ise, arkadaşına motosiklet kullanmayı bırakması konusunda uyarılarda bulunduklarını ifade ederek, "Motor kullanmayı çok severdi. Resmen aşıktı motora. Biz arkadaşları olarak çok söyledik. Motor kullanmayı da bırakmasını istiyorduk aslında. Ama olmadı. Eşi de motor kullanmayı çok severdi. Birbirleriyle çok uyumlulardı. Hafta sonlarını boş geçmezlerdi. Sürekli bir yerlere giderlerdi. Allah rahmet eylesin, ikisinin de mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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