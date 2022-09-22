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MSB, Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına 10 helikopterle destek veriyor
MSB, Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına 10 helikopterle destek veriyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına 10 helikopter, 1 İHA ve çeşitli araçlarla destek sağlanmaya devam edildiğini bildirdi.
22 Eylül 2022 Perşembe 10:25
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.