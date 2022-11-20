  • BIST 4.507,24
  • Altın 1046.2
  • Dolar 18.6088
  • Euro 19.206
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 8 °C
»

MSB Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın görüntülerini paylaştı

DİYARBAKIR ve Malatya'daki üslerden kalkan savaş uçaklarının yanı sıra SİHA'ların destek verdiği Pençe Kılıç Hava Haraketı ile Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör yuvaları vuruldu.
MSB Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın görüntülerini paylaştı

Diyarbakır’da konuşlu bulunan 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda dün saat 23.45 sıralarında hava hareketliliği yaşandı. Üs komutanlığından art arda havalanan savaş uçakları, gecenin karanlığında Suriye ve Irak'ın kuzey bölgeleri istikametine yöneldi. Aralıklarla yaklaşık 2 saat süresince uçak hareketliliği yaşandıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına hava harekatı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

HESAP ZAMANI

Milli Savunma Bakanlığından hava harekatına ilişkin Twitter'dan yapılan ilk açıklamada, pistten havalanan bir savaş uçağının görseline de yer verilerek, "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor" ifadeleri kullanıldı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TSK'nın Suriye ve Irak'ta vurduğu terör hedefleri20 Kasım 2022 Pazar 08:13
  • MSB açıkladı: Operasyonun adı Pençe Kılıç20 Kasım 2022 Pazar 08:11
  • TSK'dan Suriye ve Irak'ın kuzeyine operasyon20 Kasım 2022 Pazar 08:09
  • Gaziantep'te devrilen polis midibüsündeki 5 memur yaralandı19 Kasım 2022 Cumartesi 10:15
  • İçişleri Bakanı Soylu: 14 eve baskın düzenledik19 Kasım 2022 Cumartesi 10:13
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy tahıl koridoruna ilişkin gelişmeleri görüştü19 Kasım 2022 Cumartesi 10:12
  • ABD'den bölgedeki müttefiklerine 'uyarı' gibi iddia: Türkiye operasyon başlatacak19 Kasım 2022 Cumartesi 10:07
  • İzmir'de 3.1 büyüklüğünde deprem19 Kasım 2022 Cumartesi 09:00
  • Manisa'da 2 bin 384 tarihi eser ele geçirildi18 Kasım 2022 Cuma 15:25
  • Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.18 Kasım 2022 Cuma 14:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti