MSB Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın görüntülerini paylaştı

Diyarbakır’da konuşlu bulunan 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda dün saat 23.45 sıralarında hava hareketliliği yaşandı. Üs komutanlığından art arda havalanan savaş uçakları, gecenin karanlığında Suriye ve Irak'ın kuzey bölgeleri istikametine yöneldi. Aralıklarla yaklaşık 2 saat süresince uçak hareketliliği yaşandıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına hava harekatı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.
HESAP ZAMANI
Milli Savunma Bakanlığından hava harekatına ilişkin Twitter'dan yapılan ilk açıklamada, pistten havalanan bir savaş uçağının görseline de yer verilerek, "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor" ifadeleri kullanıldı.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER
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