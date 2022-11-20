MSB Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın görüntülerini paylaştı

DİYARBAKIR ve Malatya'daki üslerden kalkan savaş uçaklarının yanı sıra SİHA'ların destek verdiği Pençe Kılıç Hava Haraketı ile Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör yuvaları vuruldu.