Muğla'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Bağlıağaç Mahallesi Alagöz mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye hava araçları, arazöz ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Bağlıağaç Mahallesi Alagöz mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye hava araçları, arazöz ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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