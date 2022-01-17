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“Muhtarlar Müzakere Ediyor” programının ilki Kızılcahamam’da gerçekleştirildi

Büyükşehir Belediyesi, tarafından düzenlenen “Muhtarlar Müzakere Ediyor” programının ilki Kızılcahamam’da gerçekleştirildi. Toplam 50 muhtarın bir araya geldiği programda ilçelere ait talep ve şikâyetler Büyükşehir Belediyesi yetkililerine iletildi. 
“Muhtarlar Müzakere Ediyor” programının ilki Kızılcahamam’da gerçekleştirildi

Büyükşehir Belediyesi, kent yönetiminde ‘ortak akıl’ ilkesini benimseyerek toplumun her kesimiyle görüş alışverişinde bulunmaya devam ediyor. 

Muhtarlıklar Daire Başkanlığı’nın hayata geçirdiği ve ilki Kızılcahamam’da düzenlenen “Muhtarlar Müzakere Ediyor” programına 25 ilçenin Muhtar Dernek Başkanlarının da aralarında yer aldığı toplam 50 muhtar katıldı.

BAŞKENTLİ MUHTARLAR SORUNLARINI VE TALEPLERİNİ DİLE GETİRDİ
Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yıl boyu devam edecek olan muhtar buluşmalarında, mahalle ve bölge sorunları masaya yatırılarak birçok talebin daha kısa sürede çözülmesi amaçlanıyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kent Estetiği Daire Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yetkililerin de yer aldığı Kızılcahamam’daki ilk toplantıya katılan Başkentli muhtarlar, kaldırımdan asfalta altyapıdan sosyal ihtiyaçlara kadar tüm sorunlarını yetkililere iletme fırsatı buldu. 

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KENT YÖNETİMİNDE ORTAK AKLIN ÖNEMİ
Başkentlilere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmek için her kesimi dinlemeye özen gösterdiklerini özellikle de mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmeyi sürdüreceklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanı Önder Yanmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ‘Muhtarlar Müzakere Ediyor’ programımızın ilkini Kızılcahamam’da başlattık. Başkanımız Mansur Yavaş’ın yönetim anlayışı doğrultusunda ilk etapta 25 ilçenin Muhtar Dernek Başkanları ile de bir araya geldik. Yıl boyunca ilçe ilçe bütün muhtarlarımızla görüşerek ilgili birimlerimizle muhtarlarımızın sorunlarını ve taleplerini dinleyeceğiz. Muhtarlarımıza ayrıca etkili iletişim dersi de vereceğiz. Ortak akıl ilkesi doğrultusunda muhtarlarımızla çalışmaya devam edeceğiz.”

Kızılcahamam’da düzenlenen programa katılan Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu da bölge sorunlarını yakından takip eden muhtarlarla görüş alışverişinde bulunmanın önemine dikkat çekerek, “Muhtarlarımızın isteklerini dikkatlice dinledik ve not aldık. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak muhtarlarımızla olan ilişkimizi artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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MUHTARLARDAN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR 
Göreve geldiği ilk günden bugüne kadar muhtarlara vermiş olduğu destekten dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür eden Başkentli muhtarlar, düzenlenen program sayesinde sorunlarını ve taleplerini doğrudan iletme şansı bulduklarını şu sözlerle ifade ettiler: 
-İsmail Yalçınkaya (Akyurt-Teberik Mahalle Muhtarı): “Kızılcaham’da düzenlenen programdan çok memnun kaldık. Daire Başkanları ile oturup sorunlarımızı çözmek için istişare yaptık. Bizlere her zaman destek verip ve bu programı düzenleyen, sorunlarımıza kulak veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”
-İhsan Parabakan (Çankaya Evciler Mahalle Muhtarı): “Muhtarla ilgili bu tarz programların artırılmasının yerel yönetimler için de faydalı olacağını düşünüyorum. Toplantı bizler için çok faydalı geçti. Belediye yetkililerine taleplerimizi yazılı ve sözlü olarak ilettik onlar da sağolsun bizleri dinledi.”
-Savaş Budak (Bala Yeniyapançarsak Mahalle Muhtarı): “Büyükşehir Belediyesi yetkilileri isteklerimizi ve sorunlarımızı dinleyerek tek tek not aldı. Bizleri her zaman dinleyen ve yanımızda olan Başkanımız Mansur Yavaş’a böyle bir program düzenlediği için teşekkür ediyorum, çok mutlu olduk.”

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