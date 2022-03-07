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Muhtarlara etkili iletişim eğitimi verildi

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘‘Muhtarlar Müzakere Ediyor’’ programının üçüncüsü Ayaş’ta gerçekleşti. Toplantıya katılan muhtarlara etkili iletişim eğitimi de verildi. 
Muhtarlara etkili iletişim eğitimi verildi

Ayaş’ta; Ayaş, Güdül, Altındağ ve Elmadağlı muhtarları ağırlayan Büyükşehir Belediyesi, yüz yüze görüşülen muhtarların mahalle ve bölge ihtiyaçlarını dinleyerek çözüm odaklı çalışıyor.

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ASKİ Genel Müdürlüğü, Fen İşleri, Kent Estetiği ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yetkililerinin de yer aldığı toplantıda muhtarlara etkili iletişim eğitimi de verildi. Eğitmen Nurten Merdivenci ise iletişim dersinin önemini vurgulayarak, “Ayaş’ta gerçekleştirdiğimiz toplantıya katılan muhtarlara yönetim ve iletişim alanında eğitimler verdik. Yerel yönetimin birer parçası olarak kendilerini geliştirebilecekleri bilgiler söyledik ayrıca etkili iletişim konusunda teknik bilgiler paylaşarak faydalı olacağını düşündüğümüz bir eğitim gerçekleştirdik’’ dedi.

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‘‘MUHTARLARIMIZLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ’’
Başkent’te sosyal belediyecilik anlayışıyla her kesimi dinlemeye özen gösterdiklerini belirten Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Önder Yanmaz, muhtarların yoğun katılım gösterdiği toplantıların devam edeceğine şu sözlerle dikkat çekti:
“Muhtarlar Müzakere Ediyor programımızın üçüncüsünü Ayaş’ta gerçekleştirdik. Bugün Ayaş, Güdül, Altındağ ve Elmadağlı muhtarlarımızla beraberiz. Sosyal belediyecilik ve ortak akıl ilkesi doğrultusunda muhtarlarımızla çalışmaya devam edeceğiz.’’

Diyalog sürecine verdiği önem nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür eden Başkentli muhtarlar, Başkentlilere daha iyi hizmet vermek istediklerini ifade ettiler:
-Ertuğrul Toprak (Elmadağ Kurtuluş Mahalle Muhtarı): ‘‘Toplantımız çok güzel geçiyor. İsteklerimizi yetkili kişilere iletme fırsatı bulabiliyoruz. Toplantıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.’’
-Bahriye Süer (Güdül Boyalı Mahalle Muhtarı): ‘‘Toplantıya katıldığım için çok mutluyum bizler için çok faydalı geçiyor.’’
-Murat Kılınç (Ayaş Ortabereket Mahalle Muhtarı): ‘‘Halkımızdan gelen sorunları ve isteklerini yetkili kişilere iletme fırsatı buluyoruz. Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.’’
-İbrahim Çağlar (Altındağ Gültepe Mahalle Muhtarı):  “Toplantı bizim için çok faydalı oldu. Vatandaşla iletişim kurabilmemiz için de bize etkili iletişim dersi verildi bu da çok güzel bir hizmet, teşekkür ederiz.’’ 

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