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Murat Köse Haymanalılarla İftarda Buluştu

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, iftarlarla Ankaralılarla bir araya gelmeye devam ediyor. 
Murat Köse Haymanalılarla İftarda Buluştu

Mamak Belediyesi’nin Haymana Dernekler Federasyonu Mamak Haymanalılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile birlikte düzenlediği iftar programında Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut birlikte katıldı. 

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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Haymanalılarla bir araya geldi, onlarla sohbet etti. 

İftar sofrasına Haymanalılarla oturan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Salgından sonra yeniden halkımızla birlikte iftar yapmak bizim için büyük bir mutluluk. Ramazan ayımız mübarek olsun. Sağlıkla Bayram’a ulaştırsın Rabbim. Biz hizmetkârız. Gece gündüz çalışıyoruz. Hep beraber omuz omuza hizmet anlayışımızı devam ettiriyoruz” dedi.

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