Musa Hoca, Musa Ebu Cafer kimdir, nereli, hangi tarikata mensup?

“Atatürk’ten sonra Cumhuriyet’i hedef aldığı” yönündeki haberlerle gündeme gelen Musa Ebu Cafer ile ilgili internette Musa Hoca kimdir, Musa Ebu Cafer kimdir, nereli, hangi tarikata mensup sorularının cevapları aranmaya başladı.

Musa Ebu Cafer adlı bir hoca hakkında bazı internet haber sitelerinde “Atatürk’ten sonra Cumhuriyet’i hedef aldı” haberleri yer alıyor.

Sözkonusu haberlerde “Kamuoyunda Musa Hoca adıyla tanınan Musa Ebu Cafer , 2018 yılında yayınladığı bir videoda Atatürk ’ü ve ilkelerini hedef almıştı. Cafer, şimdi de Cumhuriyet dönemini hedef alarak ‘İşte bunlar asıl düşmanlardır’ dedi” deniliyor.

Haberlerle birlikte kamuoyunca çok da tanınmayan bu isimle ilgili olarak internette Musa Hoca kimdir , Musa Ebu Cafer kimdir , nereli , hangi tarikata mensup sorularının cevapları aranmaya başladı.

Biz de sizler için araştırdık:

İLİM VE CİHAD

1974 Mardin doğumlu olan Musa Ebu Cafer, Türkiye'nin yanı sıra Şam ve Mısır'da dini eğitimler aldığını söyleyen bir isim. Evli ve 1 kız çocuğu bulunan "Musa Hoca", Mısır'da El Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi mezunu olduğunu ifade ediyor.

Cafer, İlim ve Cihad adlı bir internet sitesinde İslami konular üzerinde yazılar kaleme alıyor, sohbet videoları yayınlıyor.

İlim ve Cihad sitesi ile ilgili olarak daha önce basında “Suriye’deki El Kaide’ye yakın olduğu”, “cihatçı grupların yayın organı olduğu” yönünde iddialar yer almıştı.

DAVET MİNBERİ

Musa Ebu Cafer "Musa Hoca" adıyla " Davet Minberi " adlı bir internet sitesinde de dini sohbetlerde bulunuyor.

"Musa Hoca" kendini şöyle tanıtıyor:

"1974 Mardin doğumluyum. Bir müddet Türkiye'de İslami ilimler okudum. Daha sonra Şam'a gittim. Şam'da İslami ilimler okudum. Orada Furkan Medresesi'nde okudum. Sonra ilmimi tamamlamak için Mısır'a gittim. Mısır'da El Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi'nde okudum. Daha sonra Türkiye'ye geldim. Davet ve öğrenci yetiştirmelerde bulundum. Sonra bir süre Afganistan'da bulundum. Ardından Şam cihadına katıldım."

İŞTE O SÖZLERİ

Musa Ebu Cafer'in, önceki yıllarda Gazi Mustafa Kemal Paşa ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandığı ifade ediliyor: "Atatürk’ü benimseyen, onu seven, onun ilkelerini benimseyen kimselere de nasihatim şudur. Tövbe ediniz. Tövbe etmeyecek olursanız vallahi Allah’ın karşısına kâfir olarak çıkarsınız Allah korusun. Çünkü böyle bir şahsiyet İslam’ı ortadan kaldırıp yerine Cumhuriyeti ve laikliği getiren bir şahsiyettir. Böyle bir insanı Müslüman nasıl sevebilir."

Ebu Cafer 'in Cumhuriyet'le ilgili de şöyle konuştuğu belirtiliyor:

“Münafıklar en büyük düşmanlardır. Onlardan sakın. Çünkü zararları büyük oluyor. İslam tarihinde Müslümanlara çok büyük darbeler vuranlar münafıklar olmuşlar. Müslüman gibi görünen, Müslüman gibi konuşan, namaz kılan, Müslümanlarla beraber dini noktada ibadetlere giren kimseler olmuşlar ki daha sonra bunlar İslamı kökünden yıkmaya çalışmışlar. Müslümanlara ağır darbeler vurmuşlar. Şeriatı yeryüzünden silmeye çalışmışlar. Hilafeti kaldırmışlar. Cumhuriyetin ilk yıllarında olduğu gibi. İlk kuranların yaptığı gibi. Müslüman gibi görünüp Müslümanları kesenler, âlimlerini kesenler, dinlerini yasaklayanlar, şeriatlarını, halifelerini, Kuranlarını kaldıranlar bu insanlardı. İşte bunlar asıl düşmandır. O münafıklar ki cehennemin en alt tabakasında olacaklardır.”



