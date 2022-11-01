Cumhuriyet döneminin ilk mekteplerinden biri olan, Musiki Muallim Mektebi’nde Cumhuriyet Konseri düzenlendi.

Mamaklılar, Cumhuriyet Konseri’ne büyük ilgi gösterdi. Söylenen marşlara hep bir ağızdan eşlik eden vatandaşlar, Cumhuriyet coşkusunu bu anlamlı mekanda anlamlı konserle kendilerine yaşattığı için Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye teşekkür etti.

ÖĞRENCİLER SAHNE ALDI

Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, Mulla Ali Çetin ve Ercan Kınacı’nın katılımları ile gerçekleştirilen konserde Musiki Muallim Mektebi’nin kıymetli hocaları ve öğrencileri sahne aldı. Marşlar, şarkılar, kahramanlık türküleri söylendi, ‘kurtuluş’ mücadelemiz anıldı.

