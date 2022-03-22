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Musiki Muallim Mektebi’nde İbni Sina anlatılacak

Mamak Belediyesi Musiki Muallim Mektebi’nde gerçekleştirilecek programda bu ay modern Orta Çağ biliminin kurucusu büyük üstad İbn Sina ele alınacak.
Musiki Muallim Mektebi’nde İbni Sina anlatılacak

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Yaşar Aydemir üstlendiği programın konuğu ise Doç. Dr. İbrahim Halit Üçer olacak. 25 Mart Cuma günü Saat:19.00’da gerçekleşecek olan Gönül Şehrimizi İmar Edenler programı, belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak verilecek.

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Hekimlerin Önderi
Gönül Şehrimizi İmar Edenler programı ile günümüze ışık tutan isimlerle vatandaşları bir araya getirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu ay ise Doç. Dr. İbrahim Halit Üçer hocamızın anlatımıyla hekimlerin önderi olarak bilinen ve 'Büyük Üstad' İbn Sina ele alınacak.Tıp alanında yedi asır boyunca temel kaynak eser olarak süre gelen El-Kanun fi't-Tıb (Tıbbın Kanunu) adlı kitabı ile tüm dünyanın tanıdığı ünlü bilim insanı hakkında merak edilenlerin gün yüzüne çıkacağı programımıza tüm hemşerilerimizi bekliyorum" dedi.

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