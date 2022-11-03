Musiki Muallim Mektebi’nde Müzik Öğretmenleri Günü’ne özel panel düzenlendi

Musiki Muallim Mektebi’nde düzenlenen panelle Müzik Öğretmenleri Günü kutlandı.

Mamak’ta düzenlenen ‘Halkın Nitelikli Sanatı Yaşama Hakkı Yönünden Müzik Öğretmenliği’ panelin oturum başkanlığını Prof. Dr. Ali Uçan yaptı. Tarihi mekanda, Türkiye’nin ilk konservatuarı Musiki Muallim Mektebi’nde gerçekleşen panelde katılımcılar, kıymetli değerlendirmelerde bulundu.

KULAKLARIN PASINI SİLDİ

Gazi Gençlik Oda Orkestrası, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Antik Tınılar Oda Müziği Grubu ve MÜZED Faik Canselen Öğretmenler Korosu da verdikleri mini konserlerle kulakların pasını sildi.

İLK MÜZİK KONSERVATUVARI

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Müzik Öğretmenleri Günü’nü kıymetli katılımcılarla kutlamak çok değerli” dedi. Türkiye’nin ilk konservatuarı Musiki Muallim Mektebi’nin yıl dönümü aynı zamanda 2018’den bu yana Müzik Öğretmenleri Günü olarak kutlanıyor” dedi

