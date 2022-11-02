Musiki Muallim Mektebi’nin 98. yıl dönümü düzenlenen panel ve etkinliklerle kutlandı. Musiki Muallim Mektebi, binlerce müzik öğretmeni ve yüzlerce sanatçı yetiştirdi.

Türkiye’nin ilk konservatuarı Musiki Muallim Mektebi, 1 Kasım 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle kuruldu. Uzun yıllar müzik çalışmaları yapılan kurumda sahne sanatları eğitimi de verildi. Musiki Muallim Mektebi, binlerce müzik öğretmeni ve yüzlerce sanatçı yetiştirdi.

BİR DİZİ ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Mamak’ta yer alan bu tarihi kurum Mamak Belediyesi’nin restorasyon çalışmaları ile yeniden canlandı. Tarih kokan sınıflarda tekrar sanat faaliyetleri yürütülmeye başladı. Mamak Belediyesi, Musiki Muallim Mektebi’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi.

NEY, BAĞLAMA…

Mamak Belediyesi, Musiki Muallim Mektebi’nde sanatçı yetiştirmeye devam ediyor. Tiyatrodan, dansa, gitar, ney, bağlama gibi müzik kurslarından koro çalışmalarına kadar birçok eğitim ücretsiz olarak veriliyor.

