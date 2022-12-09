Hiranur Vakfı yöneticisinin kızının iddialarıyla gündeme gelen, Nurettin Yıldız Hoca’nın videosuyla ağırlığını artıran çocuk evliliği tartışmaları sürerken, İlahiyatçı Mustafa İslamoğlu “Çocuk evliliği doğaya, fıtrata ve Kur’an’a aykırıdır” dedi.

Hiranur Vakfı Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşında evlendirdiği ve cinsel istismara uğramasına göz yumduğu iddialarıyla ilgili yeni yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Nurettin Yıldız Hoca’nın çocuk evliliğine onay verdiği eski bir videosu yeniden gündeme getirildi.

Nurettin Yıldız Hoca o videosunda, evlilikte yaş sınırlaması olmadığını, küçük çocukların evlenmelerinde hiç bir sorun bulunmadığını, 7 yaşındaki bir kız çocuğunun 25 yaşındaki bir erkekle evlendirilebileceğini söylüyor.

İSLAMOĞLU: ÇOCUK EVLİLİĞİ İNSAN DOĞASI VE YARATILIŞ KANUNUNA AYKIRIDIR

Çocuk evlilikleriyle ilgili bir değerlendirme de İlahiyatçı Mustafa İslamoğlu’ndan geldi. İslamoğlu “Çocuk evliliği doğaya, fıtrata ve Kur’an’a aykırıdır” dedi.

İslamoğlu, twitter hesabından “UTANÇ” başlığı altında bir dizi mesaj yayınladı. Çocuk evliliğinin insan doğasına ve yaratılış kanununa aykırı olduğunu söyleyen İslamoğlu, “İnsan doğasına aykırı olan her şey, en büyük ayet olan tabiata ve fıtrata terstir. Evlilik, beden-akıl- duygu açısından olgunluk yaşında olmayı gerektirir. Kur’an’da bu “rüşd” kavramıyla ifade edilir” dedi.

ÇOCUK EVLİLİĞİ DOĞA-FITRAT-KUR’AN KARŞITLIĞIDIR

İslamoğlu ayrıca şunları kaydetti:

“Doğa-fıtrat-Kur’an karşıtlığı olan çocuk evliliği, Cahiliyye Arap geleneğinin bir uzantısıdır. İnsanlık ve İslam karşıtı bu uygulamayı meşrulaştırmak için, hepsi de erkek ürünü olan siyer, hadis ve fıkıh seferber edilmiştir. Bu, doğal, fıtri ve Kur’anî olana meydan okumadır.

Sonuçta, en büyük ayet olan insan doğasına karşıtlık norm haline gelmiştir. Bu, dine karşı din, başka bir ifadeyle UYDURULMUŞ DİNdir. Ne gariptir ki, peygamber deyince mangalda kül bırakmayan mezhep ve tarikatlar, Peygamber’in kızı Fatıma’nın evlenme yaşına kör kalmışlardır.”

“Nebi’nin Aişe ile çocuk evliliği yaptığı rivayetleri uydurmadır. Bu ispatlıdır.

Haysiyetin rengi, utanınca yüzümüzde beliren renktir.

Utanandan ümit kesilmez.

Utanmazlık, insandaki insanlığın ölümüdür.

Alemlerin Rabbinden böylelerine utanacak bir yüz vermesini niyaz ederim.”

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