Müteahhitler Etimesgut'taki tesislere tam not verdi

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Etimesgut İnşaat Müteahhitler Derneği üyelerine tesisleri gezdirdi. İnşaat Müteahhitleri tesislere tam not verdiler.

Müteahhitlere Türk Tarih Müzesi ve Parkı, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Devlet Bahçeli Tesisleri’ni gezdirerek bilgi veren Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, “Tesislerimiz büyük, sayıları da çok olunca; 1 günümüz 72 tesisimizden 3’üne yetti. Ziyaretleri ve değerli görüş-önerileri için Etimesgut İnşaat Müteahhitler Derneği Başkanı Baki Çelen ve müteahhitlerimize teşekkür ederim” dedi.

12 AYRI TESİS YER ALIYOR

Gezinin diğer durağı 12 ayrı tesisin yer aldığı; Türkiye'nin en büyük yaşam yerleşkesi olan Devlet Bahçeli Tesisleri oldu. Demirel, tesiste, 2.500 kişilik kapalı spor salonu, spor merkezi, etiSEM birimi, kreş, emekliler konağı, hanımlar konağı, sporcu konaklama merkezi, havuz, sauna, hamam, ampute takımı için antrenman sahaları gibi birçok donatının hizmet verdiğini söyledi.

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİNİ DE GEZDİRDİ

Demirel müteahhitlere engelsiz yaşam merkezini de gezdirdi. Merkezin Türkiye’de benzeri bulunmadığını hatırlatarak, “Merkezin 2 bloğu özel rehabilitasyon merkezi, 1 blok konaklama merkezi, 1 blok meslek ve beceri merkezi, 1 blok da eğitim ve sosyal hizmet merkezi olarak hizmet vermektedir. Merkez, engelli ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştıran birçok sosyal kültürel donatıyı bir arada sunmaktadır” şeklinde konuştu.

