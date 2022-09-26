Mutluluğa ‘evet’ dediler

Kahramankazan'da 2022 yılının geride kalan 9 aylık sürecinde 282 çift dünya evine girdi.

Düğün, cenaze ve hasta ziyaretleri olmak üzere vatandaşların acı ve tatlı günlerinde yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da 50'ye yakın çiftin nikâhını kıydı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavsiyesini hatırlattı, kadına karşı şiddetin karşısında olunması gerektiğinin de altını çizdi.

Yaklaşık 56 bin nüfusa sahip Kahramankazan'da 2022 yılı Eylül ayı itibariyle 282 çift dünya evine girdi. Çiftler, Kahramankazan Belediyesi Nikâh Salonu'nda ya da farklı düğün salonlarında kıyılan nikâhlarla mutlu bir birlikteliğe adım attı. Çiftlerin istemesi halinde, salona kurulan ses ve görüntü sistemiyle, uzakta bulunan yakınları da ‘Kahramankazan.bel.tr’ internet adresi üzerinden nikah törenini canlı izlenebildi.

3 ÇOCUK TAVSİYESİNİ HATIRLATTI

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da çiftleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayarak nikâhlarını kıydı. Oğuz, kıydığı nikâhlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘çok çocuk’ tavsiyesini çiftlere anımsatarak, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın evlenen çiftlerimize yaptığı çok çocuk tavsiyesini yine kendilerine anımsatıyorum” dedi. Başkan Oğuz bu kapsamda, 50’ye yakın çiftin nikâhını bizzat kıydı.