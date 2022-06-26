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Müzikli yaz akşamları başlıyor

Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri yaz aylarında uzun süredir hasret kaldığı kültürel ve sanatsal etkinliklerle buluşturmaya devam edecek. Popüler müzikten klasik konserlere kadar zengin repertuvara sahip birçok ünlü sanatçı Başkent’te sahne alacak.
Müzikli yaz akşamları başlıyor

Erdal Beyazgül, Feryal Öney, Kalben ve Özcan Deniz ile başlayacak olan konserler; ABB TV, Youtube Kanalı ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden de canlı olarak yayınlayacak.

Büyükşehir Belediyesi, Başkenti sanat ve kültürün de başkenti yapmak için yaz-kış ev sahipliği yaptığı etkinlikleri aralıksız sürdürüyor.

    Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, yaz boyunca merkez ve çevre ilçelerde dopdolu bir dizi konser etkinliğini ücretsiz olarak Başkentlilerle buluşturacak.
   
ÜNLÜ SANATÇILAR YAZ AKŞAMLARINDA BAŞKENTLİLERLE BULUŞACAK

    ABB, Başkentlilerin kültür ve sanat dolu bir yaz geçirmesini sağlamak amacıyla kentin dört bir yanında bulunan açık ve kapalı alanlarda konser etkinliklerine ev sahipliği yapacak. 

    Konser programlarını aynı zamanda ABB TV, Youtube Kanalı ve Sosyal Medya hesapları üzerinden canlı yayınlayacak olan Ankara Büyükşehir Belediyesinin ünlü sanatçıları Başkentlilerle buluşturacağı konser takvimi ise şöyle: 

-30 Haziran 2022 Perşembe günü saat 20.00: Feryal Öney/ABB Gençlik Senfoni Orkestrası-Gençlik Parkı Büyük Sahne

-2 Temmuz 2022 Cumartesi günü saat 20.00: Kalben-Gençlik Parkı Büyük Sahne

-3 Temmuz 2022 Pazar günü saat 18.00: Özcan Deniz-Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı

    Hizmete açıldığı günden bugüne kadar Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği ve ailece keyifli zaman geçirdiği Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nda da ayrıca her ayın ilk pazar günü konserler düzenlenecek.

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