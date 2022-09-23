Kültür sanat etkinlikleri ile adından söz ettiren Mamak Belediyesi, son olarak Başkent’te ilki gerçekleştirilen Ankara Edebiyat Festivali’ne ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyor.

Türkiye’nin ilk konservatuarı Musiki Muallim Mektebi’nde tarihi atmosferde gerçekleştirilen Ankara Edebiyat Festivali’nde konferanslar, paneller düzenleniyor.

Ankara Edebiyat Festivali ikinci gününde “Nagehan Ol Şara Vardım Şehir ve Edebiyat Paneli” düzenlendi.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Kurtoğlu’nun yaptığı panelde, Yazar Mustafa Armağan, TYB Kurucu Başkanı Mehmet Doğan, TYB Konya Şubesi Başkanı Ahmet Köseoğlu ve TYB Sakarya Şube Başkanı Ekrem Özdemir değerli görüşlerini paylaştı.

Ankara Edebiyat Festivali, Santur Sanatçısı Sedat Anar konseri ile renklendi. Usta sanatçıların eserlerini santuru ve kendine has üslubu ile yorumlayan başarılı sanatçı, kendine ait besteleri ile de alkış aldı. Konsere gençler büyük ilgi gösterdi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ankara Edebiyat Festivali’nde böyle güzel bir konseri dinlemiş olmaktan mutluyuz. Sevilen edebiyatçıların usta sanatçıların eserlerini de dinledik kendisinden. Ben Ankara Edebiyat Festivali’ne katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.