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Naim Süleymanoğlu’nun Adı Pursaklar’da Yaşıyor

Ankara’da yapılacak ilk Uluslararası organizasyon olma özelliği taşıyan 2.Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvasına ev sahipliği yapacak olan Pursaklar Belediyesi, turnuva öncesi hazırlıklara hızla devam ediyor.
Naim Süleymanoğlu’nun Adı Pursaklar’da Yaşıyor

Pursaklar Belediyesi, Türkiye Halter Federasyonu iş birliğinde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında Pursaklar’da düzenlenecek olan ve 5 kıta, 18 ülkeden; 93 sporcunun ağırlanacağı, 2.Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası öncesi belediye ekipleri yoğun mesailerine tüm hızıyla devam ediyor.

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DETAYLI BİLGİLER ALIYOR

Pursaklar Belediyesi Kapalı Spor Salonunda Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ertuğrul Çetin, gelinen son nokta hakkında gün boyu ekiplerle irtibat halinde olarak detaylı bilgiler alıyor.

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HIZLA DEVAM EDİYORUZ 

Pursaklar’ın Dünya'ya tanıtımı açısından çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “15-17 Kasım tarihlerinde Pursaklarımızda gerçekleştireceğimiz ve ev sahibi olmaktan büyük bir gurur duyduğumuz Uluslararası 2.Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası öncesi hazırlıklara hızla devam ediyoruz” dedi.
 

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