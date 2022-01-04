Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Nallıhan'ın Atça Mahallesi’nde 8 bin 860 metre kare tarla icra yoluyla satılıyor.
Nallıhan İcra Dairesi’nce açık artırma usulü ile yapılacak satış işlemi 25 Şubat 2022 tarihinde gerçekleşecek.
Tarlanın muhammen bedeli 121.643 TL olarak ilan edildi.
Nallıhan Atça’da icradan satılık tarla ilanının detayları için TIKLAYIN.
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