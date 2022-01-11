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Nallıhan Nasuhpaşa Mahallesi’nde icradan satılık daire

Ankara ilçesi Nallıhan’ın Nasuhpaşa Mahallesi’nde 3+1 daire sahibinin borcu nedeniyle icra yoluyla satılıyor. Nallıhan Nasuhpaşa Mahallesi’nde mahkemeden satılık dairenin değeri 255 bin TL. İlk satış tarihi ise 23 Şubat 2022.
Nallıhan Nasuhpaşa Mahallesi’nde icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Nallıhan’ın Nasuhpaşa Mahallesi’nde 3+1 daire sahibinin borcu nedeniyle icra yoluyla satılıyor. 

Nallıhan Nasuhpaşa Mahallesi’nde mahkemeden satılık dairenin değeri 255 bin TL. İlk satış tarihi ise 23 Şubat 2022.

2. satış günü de 23/03/2022 olarak ilan edildi. 

Satış Yeri: Nallıhan Adliyesi

İlanın detayları için TIKLAYIN

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www.gazeteilksayfa.com
 

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