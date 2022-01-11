Nallıhan Nasuhpaşa Mahallesi’nde icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Nallıhan’ın Nasuhpaşa Mahallesi’nde 3+1 daire sahibinin borcu nedeniyle icra yoluyla satılıyor.
Nallıhan Nasuhpaşa Mahallesi’nde mahkemeden satılık dairenin değeri 255 bin TL. İlk satış tarihi ise 23 Şubat 2022.
2. satış günü de 23/03/2022 olarak ilan edildi.
Satış Yeri: Nallıhan Adliyesi
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