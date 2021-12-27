Nallıhan Nasuhpaşa’da icradan satılık ofis

Ankara Nallıhan’ın Nasuhpaşa’da mahallesinde 128 metre kare ofis icra yoluyla satılıyor. Nallıhan İcra Dairesi’nce gerçekleştirilecek olan satış ihalesi açık artırma usulü ile yapılacak. Nallıhan Nasuhpaşa’da icradan satılık ofisin değeri 299 bin TL.