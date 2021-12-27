Nallıhan Nasuhpaşa’da icradan satılık ofis

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Nallıhan’ın Nasuhpaşa’da mahallesinde 128 metre kare ofis icra yoluyla satılıyor.
Nallıhan İcra Dairesi’nce gerçekleştirilecek olan satış ihalesi açık artırma usulü ile yapılacak.
Nallıhan Nasuhpaşa’da icradan satılık ofisin muhammen değeri 299 bin 29 TL olarak ilan edildi.
İlk satış ihalesi 23 Şubat 2022 tarihinde yapılacak.
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