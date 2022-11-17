Nallıhan’a bağlı Karaköy Mahallesinde mandalina yetiştirildi

Nallıhan’da Karaköy Mahallesinde yaşayan üretici İbrahim Aktaş mandalina yetiştirdi.

Karaköy Mahallesinde yaşayan üretici İbrahim Aktaş, bahçesinde mandalina yetiştirdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Orhan Akın, mahallede mikroklima özelliğinden dolayı kışları sert geçmediğini söyledi.

İLK KEZ MANDALİNA YETİŞTİ

Köy muhtarı Ergün Tekin de mahallelerinde çeltiğin yanı sıra Antep fıstığı, zeytin, hünnap, lavanta, Trabzon hurması, yeni dünya gibi meyvelerin yetiştirildiğini belirterek, "Ancak ilk kez mandalina yetiştirildi." dedi. Mahallede genç nüfusun az olduğunu ve göç verdiklerini aktaran Tekin, bu yüzden üretilen ürünlerin az olduğunu ve ürünlerini pazara sunamadıklarını kaydetti.

