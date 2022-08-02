Nallıhan’a seyir terası yapılıyor

Nallıhan Belediyesi, Adnan Menderes Seyir Noktası ile Akşemsettin Seyir Noktasına cam teras yapımı işi için ihaleye çıktı. Sözkonusu noktalara 80 ve 30’ar metre kare büyüklüğünde cam teras yapılacak.