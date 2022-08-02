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Nallıhan’a seyir terası yapılıyor

Nallıhan Belediyesi, Adnan Menderes Seyir Noktası ile Akşemsettin Seyir Noktasına cam teras yapımı işi için ihaleye çıktı. Sözkonusu noktalara 80 ve 30’ar metre kare büyüklüğünde cam teras yapılacak. 
Nallıhan’a seyir terası yapılıyor

Nallıhan’a 2 adet seyir terası yapılıyor. Nallıhan’da Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, Sarıyar ile Nasuhpaşa Mahallelerine seyir terası yapım işi için ihaleye çıktı. İhale 16.08.2022 tarihinde Belediye Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek. İşin teslim süresi 120 gün olarak ilan edildi.  

80 METREKARE OLACAK 

Sarıyar Mahallesi’ndeki Adnan Menderes Seyir Noktasına yapılacak olan cam seyir terası 80 metre kare büyüklüğünde olacak. İhale ile Akşemsettin Seyir Noktasına ise 30 metre kare cam teras yapılacak. 

 

İLKSAYFA 

 


 

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