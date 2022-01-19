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NBA'de Warriors, Pistons karşısında zorlanmadı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, Detroit Pistons'ı 102-86 yendi.
NBA'de Warriors, Pistons karşısında zorlanmadı

NBA'e 2 karşılaşmayla devam edildi. Ligin 2. en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Warriors, Pistons'a karşı baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi kazandı. Batı Konferansı'nın 2. sırasındaki Warriors, 44. maçında 32. galibiyetini elde etti.

Ev sahibi Warriors'ta Klay Thompson 21 sayı, Andrew Wiggins 19 sayı, 3 top çalma ve Stephen Curry 18 sayı, 8 asist üretti.

Pistons'ta Rodney McGruder 19 sayı, 5 ribauntla oynadı. Hamidou Diallo 16 sayı, 13 ribaunt, Isaiah Stewart da 14 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

Timberwolves, Knicks deplasmanında kazandı
Minnesota Timberwolves, konuk olduğu New York Knicks'i 112-110 mağlup etti.

Timberwolves'u galibiyete, 21 sayı kaydeden Anthony Edwards, 20 sayı, 5 ribauntla oynayan Karl-Anthony Towns ve 17 sayı atan D'Angelo Russell taşıdı.

Knicks'te Julius Randle'ın 21 sayı, 9 ribaunt, 9 asist, 4 blok ve Evan Fournier'nin 27 sayılık performansı galibiyete yetmedi. Sakatlığı yüzünden 9 maç kaçıran Knicks'in all-star oyun kurucusu Kemba Walker, 19 sayıyla sahalara döndü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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