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Nebati: Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın

Son atılan adımları değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Aldığımız bütün kararlar daimi kararlar değil. Hepsi geçici. Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın diyoruz" açıklamasını yaptı.
Nebati: Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan türev işlem, konut kredileri ve nakit döviz pozisyonu yüksek şirketlere TL kredi sınırlandırılması gibi kararların geçici olduğunu söyledi.

Son atılan adımları Bloomberg'e değerlendiren Nebati, “Önemli olan bu kararların verdiği mesajlar.” dedi.

BDDK’nin son kararı sonrasında şirketlerin kur korumalı mevduata yönelebilecekleri, ya da ellerindeki dövizle ithalata ağırlık verip dış ticaret açığını artıracakları eleştirilerini de yanıtlayan Nebati, "Firma sayısından ve belirlenen rakamdan ziyade etkisi ve verdiği mesaj önemli. Biz, piyasada ne oluyor ne bitiyor her şeyin farkındayız ve diyoruz ki, paraları alıp gidip bu parayla döviz alma” diye konuştu.

Nebati, uygulamanın süresiyle ilgili hedefleri konusunda da “Aldığımız bütün kararlar daimi kararlar değil. Hepsi geçici. Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın diyoruz” dedi.

ENFLASYONA ENDEKSLİ TAHVİL KONUSUNDA YENİ ADIM YOK

Bakan Nebati, enflasyona endeksli tahvil konusunda şu an için yeni bir adım planlamadıklarını ifade etti.

Son dönemde kendisinin de dahil edildiği kabine revizyonu iddiaları ve ekonomi yönetiminde fikir ayrılıkları yaşandığı iddialarının gerçek dışı olduğunu söyleyen Nebati, “Yok danışmanlarla kavga etmişim, yok başkasıyla ters düşmüşüm, hepsi boş dedikodu” dedi ve Erdoğan başkanlığında ekonomide eşgüdüm içinde adımlar attıklarını kaydetti

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