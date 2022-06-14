Necip Fazıl Kısakürek Parkı yenilendi

Pursaklar Belediyesi, deforme olan Necip Fazıl Kısakürek Parkı’nı sıfırdan yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu.

Pursaklar’ı görsel açıdan daha estetik ve daha modern bir hale getirmek için yoğun çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi, zaman içerisinde eskiyen, Protokol yolu üzerinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Parkı’nı baştan sona yeniledi.

Her geçen gün Pursaklar'ı bir üst lige taşıyacak projeleri hayata geçiren Başkan Ertuğrul Çetin, yapımı tamamlanarak yeşille iç içe, ferah bir alana dönüştürülen Necip Fazıl Kısakürek Parkı’nda incelemelerde bulundu.

YENİDEN KAZANDIRIYORUZ

Zaman içerisinde ömrünü tamamlayan parkları ve yeşil alanları yenileyerek vatandaşların hizmetine yeniden kazandırdıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "7'den 70’e tüm hemşehrilerimizin park ve bahçelerimizde keyifli vakit geçirebilmeleri ve ilçemize yeni nefes alanları kazandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Zaman içerisinde ömrünü tamamlayan parkları ve yeşil alanları yenileyerek hemşehrilerimizin hizmetine yeniden kazandırıyoruz. İlçe sakinlerimizin sağlıklı bir yaşam sürdürebilecekleri, doğayla iç içe bir kent oluşturmak için büyük bir gayretle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.