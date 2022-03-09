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Necip Fazıl Kısakürek Parkı’nın yenileme çalışmalarına başladı

Pursaklar Belediyesi, yeşilliği ile ön plana çıkacak olan Necip Fazıl Kısakürek Parkı’nın yenileme çalışmalarına başladı. 
Necip Fazıl Kısakürek Parkı’nın yenileme çalışmalarına başladı

Pursaklar’ı görsel açıdan daha estetik ve daha modern bir hale getirmeyi hedefleyen Başkan Ertuğrul Çetin, Necip Fazıl Kısakürek Parkı’ndaki devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden gelinen nokta hakkında bilgiler aldı. 

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‘‘Yenileme çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz’’
Pursaklar’ın her alanda çehresini değiştirmeye devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Her mahallemizde çocuklarımızın neşe içerisinde vakit geçireceği parklar inşa ederken bir yandan da yılların yorgunluğu ile yıpranan parklarımızı sıfırdan başlayarak yeniliyoruz. Yeşille iç içe olacak şekilde daha kullanışlı yaşam alanları yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hızla başladığımız yenileme çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Necip Fazıl Kısakürek Parkımız bittiğinde görenleri kendisine hayran bırakacağına inanıyorum’’ dedi.

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