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Neşet Ertaş Anıldı

Halk ozanı Neşet Ertaş, ölümünün 10. yılında Mamak Musiki Muallim Mektebi’nde anıldı.
Neşet Ertaş Anıldı

Türkiye’nin ilk konservatuarı olan tarihi Musiki Muallim Mektebi’nin kıymetli ses sanatçıları, Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş’ın ölüm yıldönümünde unutmadı. Neşet Ertaş’ın sevilen parçalarını seslendiren sanatçılar, katılımcılardan büyük alkış aldı. 

GÖNÜL TELİMİZE DOKUNDU 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kendi deyimiyle ‘Ayaklar turabı gönül hizmetçisi’ Bozkırın Tezenesi, türküleriyle yıllarca gönül telimize dokundu. Hala da o güzel türküleri severek dinliyor, 7’den 70’e parçalarına hep bir ağızdan eşlik ediyoruz. Büyük Ozanımız Neşet Ertaş'ı rahmetle ve özlemle anıyoruz” dedi. 
 

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