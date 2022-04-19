Nevşehirliler Yenimahalle’de iftar yemeğinde buluştu

Ankara’da yaşayan Nevşehirliler, Nevşehir Kozaklı Derneği tarafından Yenimahalle Belediyesi Nergis Salonu’nda düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

İlahi dinletileri ve dualarla başlayan iftar programına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, Yenimahalle Belediyesi Başkanvekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, Nevşehir Dernekler Federasyon Başkanı Mehmet Eren, Ankara Kozaklılılar Derneği Başkanı Asım Başer ve Nevşehirliler katıldı.

“Hoşgörü ve barış egemen olmalıdır”

Ramazan Ayı’nda tuttuğumuz oruçların sadece aç kalmaktan ibaret olmadığını ifade eden Başkan Yaşar, “Ramazan Ayı küskünlüklerin, kin ve nefretin ortadan kalkıp, barış ve huzurun getirilmesi için insanlara sunulmuş bir fırsattır. Arzu edilen bu huzur ortamını kurduğumuz bu sofralarla sağlamak amacıyla ilçemizin her yerinde iftar programları düzenliyoruz. Amacımız, birlik ve beraberliğimizin daim olması, hoşgörü ve barışın yaşadığımız çevreye egemen olmasını sağlamaktır. Bu sebeple göreve geldiğimiz günden beri eşit yurttaşlık düşüncesi ile hizmet ediyoruz” dedi.

Farklılıklarımızı zenginlik sayarak birlikte hoşgörü içerisinde yaşamamız gerektiğini belirten Başkan Yaşar, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere vasiyet ettiği gibi eşit yurttaşlık bilinciyle, din, mezhep ve sosyal sınıf ayrımı yapmadan bir olarak yaşamamız asıl hedefimizdir. Bu nedenle her vatandaşımızı bir sayarak hizmet götürdük. Çocuklarımızın daha güzel bir Yenimahalle’de büyümesi için uğraş veriyoruz” dedi.

Nevşehirlilerden Yaşar’a teşekkür

Nevşehirli Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Erdem, yaptığı hizmetler ve desteklerden dolayı Başkan Yaşar’a teşekkür ederek, “Biz Nevşehirliler olarak çalışan ve emek veren insanlarız. Biz bu çalışmayla nereye gitsek muvaffak olur, nereye gitsek hak ettiğimiz yere geliriz. Hepinizle gurur duyuyorum. Fethi Başkan’a yaptığı güzel hizmetlerden ve bizlere sağladığı desteklerden dolayı hepiniz adına teşekkür ediyorum” dedi.