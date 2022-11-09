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Nezaket Okulunda minik öğrencilere yoğurt mayalama etkinliği düzenlendi

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulunda minik öğrencilere, süt ve süt ürünlerinin faydalarını öğretmek amacıyla yoğurt mayalama etkinliği düzenlendi.
Nezaket Okulunda minik öğrencilere yoğurt mayalama etkinliği düzenlendi

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulunda minik öğrencilere, süt ve süt ürünlerinin faydalarını öğretmek amacıyla yoğurt mayalama etkinliği düzenlendi. Pursaklar Belediyesi Nezaket Okullarında, öğrencilerin öğrenme süreçlerini verilen kaliteli eğitimin yanı sıra her hafta farklı bir konseptle düzenlenen etkinliklerle öğrenmeleri için neden sonuç ilişkisini bizzat görüp, deneyimleyebilmeleri için yoğurt mayalama etkinliği gerçekleştirildi. 

SÜTÜN NASIL MAYALANDIĞI BİLGİSİ VERİLDİ

Nezaket Okulu eğitmenleri, çocukları etkinliğin her aşamasına dahil ederek sütün yoğurda dönüşümünü deneyimlemesine olanak sağlayarak, sütün nasıl mayalandığı hakkında bilgiler verdi. Minik öğrenciler, Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan yoğurdun hangi aşamalardan geçtiğini, sütün faydalarını ve sütten elde edilebilecek ürünleri tanıdılar.

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SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNE YÖNELİK ETKİNLİK

Çocukların hayata dair her konuda bilgi sahibi olabilmeleri için birçok konu hakkında eğitici etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Nezaket Okullarımızda eğitim alan öğrencilerimizin etkinliğin her aşamasına dâhil edilerek, yaşayarak öğrenme fırsatı bulmalarını sağlıyoruz. Çocuklarımız süt ve süt ürünlerine yönelik gerçekleştirilen etkinliklerin içinde olduklarında daha çok mutlu hissediyorlar. Deneyerek öğrenmeleri nedeniyle de öğrencilerimizin, konuları daha iyi kavramalarına imkân sağlıyoruz” dedi.
 

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