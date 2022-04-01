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Nezaket Okulu'nda öğrencilere kitap okuma etkinliği düzenlendi

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencilerine kitapları tanıtmak ve kitap okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla Kütüphaneler Haftası’nda çeşitli etkinlikler düzenledi.
Nezaket Okulu'nda öğrencilere kitap okuma etkinliği düzenlendi

Öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı kazanmasına önem veren, her zaman okuyan ve düşünen bireyler yetiştirmeyi amaç edinen Pursaklar Belediyesi, Nezaket Okullarında Kütüphane Haftası’nı çeşitli etkinliklerle kutladı.

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Pursaklar Yaşam Merkezinde bulunan Çocuk Kütüphanesini ziyaret eden Nezaket Okulunun minik öğrencileri, öğretmenlerinin rehberliğinde kütüphaneyi gezerek kitapları tanıma fırsatı buldu. Çocuk Kütüphanesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerle birlikte okuma etkinliği yapıldı.

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‘‘Kütüphane bilginin toplum genelinde paylaşılmasını sağlayan önemli kurumların başında gelmektedir’’
Gençlerin ve çocukların eğitimine büyük önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Kütüphane, bilginin toplum genelinde paylaşılmasını sağlayan önemli kurumların başında gelmektedir. Öğrencilerimize bol bol kitap okumalarını ve okulda derslerini iyi dinlemelerini rica ediyorum. Bizlerde bir yandan geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı okumaya teşvik ederken, bir yandan da ilçemizin farklı noktalarında da yeni kütüphaneler kazandırmaya devam edeceğiz’’ dedi.

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