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Niğde'deki 160 dönüme ekilen lavantalar çiçek açtı
Niğde'deki 160 dönüme ekilen lavantalar çiçek açtı
Niğde'nin Bor ilçesinde 160 dönüm arazideki lavanta tarlası, vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.
26 Haziran 2022 Pazar 09:22
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.