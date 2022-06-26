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Niğde'deki 160 dönüme ekilen lavantalar çiçek açtı

Niğde'deki 160 dönüme ekilen lavantalar çiçek açtı
Niğde'nin Bor ilçesinde 160 dönüm arazideki lavanta tarlası, vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.
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