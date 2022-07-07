  • BIST 2.425,56
  • Altın 964.663
  • Dolar 17.2357
  • Euro 17.4629
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 24 °C
»

Nijerya heyetine ‘tarım’ anlatıldı

Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürlüğünce organize edilen program kapsamında Çubuk ilçesine gelen 17 kişilik Nijeryalı heyet, yerel yönetimlerin tarımsal destekleri hakkında inceleme yaptı.
Nijerya heyetine ‘tarım’ anlatıldı

Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürlüğünce organize edilen program kapsamında Ankara’nın Çubuk ilçesine gelen 17 kişilik Nijeryalı heyet, yerel yönetimlerin tarımsal destekleri hakkında inceleme yaptı.
Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, başkanlık binasında Nijerya’dan gelen heyete tarımsal destekler ve çiftçilere yönelik hibe programları hakkında bilgi verdi.

FİDE DESTEĞİNDEN GİRİŞİMCİLİĞE 

Kılıç, ilçenin tarımsal destekleme ve bu konudaki bilgi, birikim ve tecrübelerini Nijeryalı yerel yönetimlerden gelen heyete aktardıklarını belirterek, “Tohum desteğinden fide desteğine, hayvancılık desteklerimizden girişimcilere olan desteklerimize tek tek anlattık. Buradaki çalışmalarımızı gösterip gerekli bilgiler verdikten sonra onlar da inşallah kendi ülkelerinde uygulayabilecekler diye düşünüyorum. Çubuk’taki başarımız onlar için iyi bir örnek oldu.” ifadelerini kullandı.

Yabancı heyet de bilgilendirmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altındağ Yeni Medya Akademisi Başladı07 Temmuz 2022 Perşembe 03:30
  • EGO otobüslerinde Wİ-Fİ dönemi07 Temmuz 2022 Perşembe 03:26
  • Eczane yardımcıları mezun oldu07 Temmuz 2022 Perşembe 03:23
  • Çocukların mini bot keyfi07 Temmuz 2022 Perşembe 03:10
  • Huzurevi sakinlerinden anlamlı ziyaret07 Temmuz 2022 Perşembe 02:20
  • Çocuklar eli boş gitmiyor07 Temmuz 2022 Perşembe 02:11
  • Cansuyu ekipleri yola çıktı07 Temmuz 2022 Perşembe 01:15
  • Kurbanınızı işin ehli kasaplara emanet edin07 Temmuz 2022 Perşembe 01:12
  • Ulus Meydanı’nın geleceğini belirleyecekler07 Temmuz 2022 Perşembe 01:00
  • Mamak’ta öğrencilere tercih desteği 06 Temmuz 2022 Çarşamba 08:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti