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Nitelikli cinsel istismar şüphelisi serbest kaldı, kadınlar protesto etti

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 2 ay önce bir kadına yönelik nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan O.G.'nin (24) adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına Datça Kadın Platformu ve Datça Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri tepki gösterdi
Nitelikli cinsel istismar şüphelisi serbest kaldı, kadınlar protesto etti

Olay geçen 25 Ekim'de ilçenin Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. 21 yaşındaki yüksek lisans öğrencisi bir kadına nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan O.G., olayın ardından açılan davanın ilk duruşması görülmeden adli kontrol şartıyla geçen 23 Aralık günü serbest bırakıldı. Datça Kadın Platformu ve Datça Kent Konseyi Kadın Meclisi, O.G.'nin serbest bırakılmasına tepki göstermek için basın açıklaması düzenledi. Datça Adliyesi önünde bir araya gelen kadınlar, 'Tacize, tecavüze, şiddete hayır' ve 'Yaslı değil öfkeliyiz' yazılı pankartlar ile 'İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz', 'Erkek adalet değil gerçek adalet' ve 'Kadının dik duruşuna alıştıracağız' yazılı dövizler taşıdı.

'BU TOPLUMDA HER İKİ KİŞİDEN BİRİYİZ'

Datça Kadın Platformu ve Datça Kent Konseyi Kadın Meclisi Sözcüsü Özlem Koşar tarafından okunan basın açıklamasında, "Biz kadınlar bugün burdayız ve çok, çok  öfkeliyiz. Mesudiye'de yaşanan cinsel şiddet olayının faili duruşması bile yapılmadan serbest bırakıldı. Soruyoruz size: Bu nasıl yargı, bu nasıl adalet? Tecavüz eden, şiddet uygulayan, öldüren, her koşulda kadını suçlayan bu zihniyete hayır diyoruz. Erkek adalet değil, gerçek adalet istiyoruz. El ele, omuz omuza tüm kadınlar güçbirliği yapacağız. Çünkü biz bu toplumda her iki kişiden biriyiz. Çünkü biz anayız, kadınız, üreteniz. Çünkü biz korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz, etmeyeceğiz de. Yalnız Datça'da yaşanan bu olayın değil, ülkemizde kadına şiddete dair yaşanan ne varsa hepsinin takipçisi olacağız. Korkun bizden. Sokaklarda korkmadan dolaşacağımız, ölmeyeceğimiz, öldürülmeyeceğimiz, elimiz yüreğimizde 'Bugün kaç kadın öldürüldü acaba?' diye düşünmediğimiz, insanca yaşayacağımız o güne kadar elimiz yakanızda olacak. Bu dava hepimizin, tüm kadınların davası. Cinsel şiddete uğrayan kadın arkadaşımızın yanındayız ve adalet yerini bulana kadar da yanında olacağız" ifadelerine yer verildi.

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