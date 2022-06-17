Nitelikli İlkeli Nesiller Okulu'nda yıl sonu sergi ve gösteri programı yapıldı

Kızılcahamam Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Nitelikli İlkeli Nesiller Okulu (NİNO) yıl sonu sergi ve gösteri programı yapıldı. Program öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler ile devam etti.