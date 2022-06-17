Nitelikli İlkeli Nesiller Okulu'nda yıl sonu sergi ve gösteri programı yapıldı

Kızılcahamam Belediyesi Adem Özbekler Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, Belediye Meclis Üyesi Ali İhsan Çalıkıranoğlu, davetliler ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı.
Nino Anaokulu öğrencilerinin yıl boyunca hazırladıkları el işi uygulamalarının sergilenmesi ile başlayan program, yine öğrenciler tarafından hazırlanan birbirinden güzel gösterileriler ile devam etti.
Program sonunda Kızılcahamam Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan hediyeler NİNO Anaokulu öğrencilerine, Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek ve Belediye Meclis Üyesi Ali İhsan Çalıkıranoğlu tarafından takdim edildi.
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