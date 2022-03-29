Pursaklar Belediyesi ve Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile lise öğrencilerine yönelik “İklim” temalı fotoğraf yarışması düzenleniyor.

İlçemizde iklim değişikliği ve etkilerine uyum, doğanın korunarak çevre bilincine ilişkin öğretmen ve öğrencilerde farkındalık oluşturmak amacıyla Pursaklar Belediyesi ve Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile lise öğrencileri arasında "Objektifte Pursaklar" ödüllü dijital fotoğraf yarışması düzenleniyor.

‘‘Lise öğrencilerimizden, ilçemizin duru güzelliğini yansıtan fotoğraflar çekmesini bekliyoruz’’

Öğrencilerden, ilçenin doğal güzelliklerini fotoğraflamalarının istendiğini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Lise öğrencilerimizden, ilçemizin duru güzelliğini yansıtan fotoğraflar çekmesini bekliyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün düzenlediği Fotoğraf Yarışmasında İlçemizin en güzel fotoğrafını siz çekin, ödülleri kazanın. İlçemizin genç fotoğraf sanatçılarının yetişmesi için büyük bir öneme sahip olan ‘‘İklim’’ temalı fotoğraf yarışmasına tüm lise öğrencilerimizin katılım sağlamalarını rica ediyorum’’ dedi.

“İklim” temalı fotoğraf yarışması 9,10,11,12.sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Pursaklar’ın ruhunu en iyi yansıtacak olan teması “İklim” temalı ödüllü fotoğraf yarışması ile Pursaklar ilçesinin doğal alanları konusunda öğrenciler arasında bir farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen fotoğraflar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde kurulacak olan değerlendirme komisyonu tarafından incelenerek, değerlendirilecek. Katılımcılar tarafından çekilen fotoğraflar, bağlı olduğu okul tarafından seçilen fotoğraflarla birlikte pursaklarfoto@gmail.com adresine 28.04.2022 mesai bitimi 17.00’ kadar gönderilebilecek.

ÖDÜLLER SİZLERİ BEKLİYOR

Dereceye giren öğrencilere Pursaklar Belediyesi ve Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenecek sergide, ödülleri takdim edilecek.