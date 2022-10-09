Ödülü Bekir Ödemiş aldı

Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği’nin bu yıl 21’incisini düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda ödüle layık görüldü. Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’nü Bekir Ödemiş aldı.

Ankara’nın tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkan projelere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından ödüle layık görüldü. Tarihi Kentler Birliği’nin (TKB) bu yıl 21’incisini düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda, Tarihi Kentler Birliği’nin kurulmasını sağlayan Prof. Dr. Metin Sözen’in adına verilen Koruma Büyük Ödülü, Büyükşehir Belediyesi’nin oldu.

METİN SÖZEN KORUMA BÜYÜK ÖDÜLÜ

Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesinin yürütmekte olduğu “Ankara Roma Tiyatrosu Restorasyonu ve Arkeopark Çevre Düzenleme Uygulamaları” ile uzun bir aradan sonra yeniden dâhil olduğu Tarihi Kentler Birliği’nin “Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’ne değer görüldü.

HEDEF 2022 YILI SONU

M.S. 2. ve 3. yüzyıllar arasında yapıldığı düşünülen ve metruk hâlde bulunan Roma Tiyatrosu’nda çalışmalar 2020 yılının eylül ayında başladı. Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı, Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmaların, 2022 yılı sonunda bitirilmesi planlanıyor.

AÇIK HAVA MÜZESİ GİBİ TASARLANDI

Arkeopark bittiğinde, kazı alanlarının ve buluntuların sergileneceği açık hava müzesi gibi tasarlanan alanda; çocuklara ve gençlere arkeoloji bilimini tanıtmayı ve sevdirmeyi amaçlayan atölyeler, tematik bir çocuk kitaplığı, Ankara’nın tarihi katmanlarının anlatıldığı tematik sergiler olacak.