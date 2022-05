Odyssey of the Seas, 3 bin 470 yolcusuyla ikinci kez Kuşadası'nda

Aydın'ın Kuşadası ilçesine ikinci seferini gerçekleştiren Bahama bayraklı dev kruvaziyer 'Odyssey of the Seas', 3 bin 470 yolcusu ve 1800 mürettebat ile Ege Port Limanı'na yanaştı.

Kuşadası'nda gemiden inen yolcuların bir kısmı tur programı kapsamında Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret için ilçeden ayrıldı. Tur programına katılmayan turistler ise şehir merkezine yöneldi. Royal Carriabean Cruise Lines'a ait Odyssey of the Seas'te yolcu kullanımı için 14 güverte, 15 restoran, 2 havuz ve 2105 kabin bulunduğu belirtildi. 347 metre uzunluğundaki lüks gemi Odyssey of the Seas'ın bugüne kadar Türkiye'ye gelen en büyük yolcu gemisi unvanına sahip olduğunu söyleyen Ege Port Kuşadası Genel Müdürü ve Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Aziz Güngör, şöyle konuştu:

"Bahama bandıralı dev kruvaziyer Odyssey of the Seas'ın 3 bin 470 yolcusu ve 1800 mürettebatıyla on gün sonra ikinci seferini gerçekleştirdi. Gemi bu yıl Kuşadası'na toplamda 16 sefer gerçekleştirecek. Akdeniz'in en önemli kruvaziyer destinasyonlarından biri olan Ege Port Kuşadası Limanı'na 2022 yılı sonuna kadar yoğun gemi trafiğiyle birlikte ilçemize denizden turist akını artarak devam edecek."