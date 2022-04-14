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Öğrenci abonmanları Başkentray'da da geçerli olacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öğrenci abonman kartlarının EGO bünyesindeki toplu ulaşım araçlarından sonra Başkentray’da da kullanılabileceği müjdesini verdi.
Öğrenci abonmanları Başkentray'da da geçerli olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli öğrencilerin hayatını kolaylaştıran “öğrenci dostu” uygulamalarına bir yenisini daha ekledi.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda Başkentli öğrencilerin kullandığı öğrenci abonman kartları, 18 Nisan 2022 tarihinden itibaren Başkentray’da da geçerli olacak.

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ÖĞRENCİLERE MÜJDEYİ MANSUR YAVAŞ DUYURDU
Öğrencilere müjdeyi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Türkiye’nin en ucuz abonmanlarından birini kullanan öğrencilerimize  güzel bir haberimiz var. UKOME toplantısında  oy birliği ile alınan kararla birlikte artık Başkentray’da da abonmanlarınız geçerli olacak. On binlerce öğrencimize şimdiden hayırlı olsun” dedi.

EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarından sonra Başkentray’da da geçerli olacak öğrenci abonman kartlarından günlük yaklaşık 20 bin öğrencinin yararlanması bekleniyor.

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