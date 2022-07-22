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Öğrenci dostu Ankara

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve başlamasının ardından öğrenciler için birçok projeyi hayata geçirdi.
Öğrenci dostu Ankara

    Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Öğrenci Dostu” uygulamalar ile öğrenci dostu şehirler sıralamasında büyük sıçrama yaparak ikinci oldu. Türkiye’de üniversite ve yükseköğretim üzerine araştırmalar yapan ancak salgın nedeniyle araştırmalara 2021 yılında ara veren Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR), 2022 yılı sonuçlarını açıkladı. 2019 yılında 10’uncu sırada yer alan Ankara, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve gelmesinin ardından öğrencilerin hayatını kolaylaştıran uygulamalar nedeniyle 2022 yılında yapılan araştırmaya göre “Öğrenci Dostu Şehirler” sıralamasında ikinci sıraya yükseldi.

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SU İNDİRİMİNDEN ULAŞIM DESTEĞİNE 

    Öğrencilere yönelik indirimli su faturası tarifesinden öğrenci geçici barınma merkezine, indirimli öğrenci abonman kartından ücretsiz çamaşır yıkama imkânına, ücretsiz internetten sınav ücreti ödemelerine kadar birçok alanda öğrencilerin hayatını kolaylaştıran ABB, öğrencilere sunduğu çeşitli imkânlar sonucunda “Öğrenci Dostu Şehirler” sıralamasında yükselişe geçti.

   Türkiye genelini kapsayan ve öğrencilerin memnuniyetini ölçen geniş kapsamlı araştırma ile üniversite öğrenci başkentleri sıralamasında Eskişehir birinci, Ankara ikinci, Antalya ise üçüncü oldu.


 

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