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Öğrenci servisiyle hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır, 11 yaralı

Öğrenci servisiyle hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır, 11 yaralı
Niğde’de öğrenci servisiyle hafif ticari aracın yoldaki buzlanma nedeniyle çarpıştığı kazada 1'i ağır, 11 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Yıldıztepe-Yaylayolu kara yolunda meydana geldi. Hasan Güngör yönetimindeki, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine ait 51 BE 022 plakalı öğrenci servisi ile karşı yönden gelen, Recep Düzgün'ün kullandığı 51 AAP 417 plakalı hafif ticari araç, yoldaki buzlanma nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, servis sürücüsü Hasan Güngör, 5 öğrenci, 2 veli, 1 öğretmen ile Recep Düzgün ve yanındaki Oğuzhan Çakır yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Recep Düzgün'ün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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