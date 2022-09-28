Öğrenci ve yakınlarına çay-çorba

Çubuk’ta Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan kız ve erkek öğrenci yurduna yerleşmek için gelen öğrenci ve ailelerine, Çubuk Belediyesi çay ve çorba ikram etti.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Esenboğa Külliyesi içine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan 7 bin 600 kişi kapasiteli kız ve erkek öğrenci yurduna öğrenciler yerleşmeye başladı.

Yurdun dört bir yanından yurda kayda ve yerleşmeye gelen öğrenci ve ailelerini, Çubuk Belediyesince kurulan stantta görev alan kişiler, çay, su ve çorba ikramıyla karşıladı. Söz konusu yurt, 1800'ü AYBÜ olmak üzere, başkentteki üniversitelerde okuyacak 6 bin kız ve 1600 erkek öğrenciye ev sahipliği yapacak.

Çubuk Belediyesinin standında, öğrenci ve ailelerine 10 günde yaklaşık 15 bin kişilik ekmek, çorba, su ve çay ikram edildi. Söz konusu hizmetin, öğrencilerin yerleşmesi tamamlanıncaya kadar devam edeceği belirtildi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AYBÜ Esenboğa Külliyesi içinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan yurdun bu hafta hizmete açıldığını belirterek yurdun, Çubuk'a ve Ankara'ya hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Demirbaş, “Sadece yeni açılan yurtta 7 bin öğrencimiz ilçemizde misafirimiz olacaktır. Bu ilçemiz açısından önemli bir sayıdır. Biz de belediye olarak öğrencilerimizin, gençlerimizin yanındayız. Sergi alanı, konferans salonu, çalışma atölyeleri, mescit, berber, terzi gibi olanakları ile öğrencilerimizin çeşitli yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanacağını önemli bir yurt ilçemize kazandırılmış oldu” dedi.

