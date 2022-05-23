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Öğrenciler dönüştürüyor

Pursaklar Belediyesi, ilçede eğitim veren tüm okullara geri dönüşüm atığı kutuları yerleştirmeye devam ediyor.
Öğrenciler dönüştürüyor

Ülker İlkokulunu ziyaret ederek çocuklarla sohbet eden Başkan Ertuğrul Çetin, belediye ekiplerince okullara yerleştirilen ambalaj atığı toplama kutularının önemi hakkında çocuklara bilgi verdi.

‘‘Öğrencilerimizin geri dönüşüme en büyük desteği vereceğine gönülden inanıyoruz’’

Çevreyi en iyi şeklide korumak adına önemli projelere imza attıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Sıfırdan Başlıyoruz projesi kapsamında okullarımıza ambalaj atığı kutuları yerleştiriyoruz. Öğrencilerimize çevre bilincini aşılıyoruz. Atıkları ayırmayı ve geri dönüşümün önemini anlatıyoruz. Çocuklarımızın bilgilendirilmeleri, atıkların ayrıştırılarak yeniden geri dönüşüme kazandırılması ve bu sayede çevre kirliliğinin önüne geçilmesi açısından büyük önem arz ediyor. İlçe genelinde ortaya koymuş olduğumuz projelerle de ilerleyen yıllarda daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimizin de geri dönüşüme en büyük desteği vereceğine gönülden inanıyoruz’’ dedi.
 

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