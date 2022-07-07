Öğrenciler kurayla belirlendi

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gül Kreş Adası’nın kayıtlarında hakkaniyeti sağlamak için yeni dönemde eğitim alacak minik öğrenciler noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.

Kreşe çocuklarını kaydettirmek için 232 aile başvuru yaparken kura sonucunda 183 çocuk kreşte eğitim almaya hak kazandı. İlçedeki Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimleri sırasında aileler büyük heyecan yaşadı. Çocuklarının ismi kurada çıkan anne ve babalar mutluluklarını birbirleriyle paylaşırken, kimileri de duygularını gizleyemeyerek mutluluklarını alkışlarla gösterdi.

EĞİTİM SÜRECİNE SIKI TAKİP

Kura neticesinde Gül kreş Adası’nda eğitim görmeye hak kazanan çocukları ve ailelerini tebrik eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Tertemiz pırıl pırıl bir dünyadır çocuklarımız. Onları iyi yetiştirirsek, donanımlı hale getirirsek ve değerlerine bağlı olarak yarınlara taşırsak geleceğimiz daha parlak olur. Çocuklarımız geleceğimize yatırımdır. Bugün, Gül Kreş Adamızda eğitim görecek çiçek ve meleklerimizi noter huzurunda hakkaniyetli bir kura ile belirledik. Eğitim sürecinde çocuklarımızın başarılarını takip etmeye devam edeceğiz. İlçedeki kreş ve kütüphanelerimizin sayısını daha da artıracağız. Tüm çocuklarımıza hayırlı bir eğitim öğretim dönemi diliyorum.” dedi.