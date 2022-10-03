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Öğrenciler kuş evlerini parklara asacak

Mamak’ta açılan ‘Merhamet Mektebi’ atölyesinde eğitim alan çocuklar, burada yaptıkları kuş evlerini kentteki parklara asacak.
Öğrenciler kuş evlerini parklara asacak

Mamak Müftülüğünce desteklenen projede, çocuklar merhamet temalı sohbetlerin yanı sıra eğitimciler eşliğinde kuş yuvaları da inşa ediyor. Marangozdan aldıkları parçaları birleştirerek kuş evi yapan öğrenciler, boyama ve süsleme çalışmalarının ardından isim verecekleri kuş yuvalarını kentteki parklara yerleştirecek.

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ANLATTIĞIMIZDA ÇOK HEYECANLANDILAR 

Proje sorumlusu müezzin kayyım Naci Barışan, iyiliği yaymak, merhamet kavramını hatırlatmak ve yeniden ele almak amacıyla projeyi başlattıklarını belirterek, “Projeyi öğrencilerime aktardığım zaman çok güzel tepkiler aldım, çok heyecanlandılar” diye konuştu. Farklı grupları da projeye dahil etmek istediklerini bildiren Barışan, zamanla köpek ve kediler için de evler inşa etmek istediklerini bildirdi. 

MUTLULUK VERİCİ 

Proje eğitmeni Necip Karakaya da toplumun unutulmaya yüz tutmuş bazı hasletlerinin çocuklar vasıtasıyla hatırlatılmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Çocukların kendi dünyalarında fıtraten yaşadığı merhameti kendilerine gösterdiklerini belirten Karakaya, "Onların adımlarını, nefeslerini takip ederek kaybettiğimiz merhamet duygusunu yeniden kazanmayı hedefliyoruz. Biz burada çocuklarımızın gözlerinin içine bakarak merhameti öğreneceğiz." diye konuştu.

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ETKİNLİK ÇOK GÜZEL 

Atölyede eğitim alan sekizinci sınıf öğrencisi Bedirhan Baran Alp da beraber yaptıkları evleri parklara asacaklarını söyleyerek, "Bu etkinlik çok güzel. Merhamet Mektebi projesine katıldığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

SOĞUKTAN KORUNABİLECEKLER 

Yedinci sınıf öğrencisi Abdülkadir Baştürk ise "Hayvanlara yardım edeceğimi duyduğumda çok heyecanlandım. Merhamet etmemiz gerektiğini, merhametle birlikte hayvanlara iyilik etmemiz gerektiğini düşündüm. Kuşların daha rahat yaşayabileceğini, yavrularına bakabileceklerini ve soğuktan korunabileceklerini düşünüyorum." diye konuştu.
 

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