Öğrenciler ve okurlar ara tatilde Kızılcahamam Millet Bahçesi'ne yoğun ilgi gösterdi

Kızılcahamam Millet Bahçesinde bulunan Çocuk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi, ara tatilinde öğrencilerin ve okurların akınına uğradı. Bir Haftalık ara tatilde millet kıraathanesinde her gün yüzlerce ziyaretçi ağırlandı.

Çocuk Kütüphanesinde 3-10 yaş çocuklara yönelik, hikâye okuma saatleri, taş boyama, ebru sanatı ve origami yapıldı Millet Kıraathanesi’nde ise belediye tarafından ücretsiz çay ve çorba ikramında bulunuldu. Öğrenciler derslerini çalışarak çocuklarını çocuk kütüphanesine bırakan aileler ise kütüphaneden kitap okuyarak vakit geçirdiler.

TAM KAPASİTE HİZMET VERDİ

Belediye Başkanı Süleyman Acar, “Haftanın her günü açık olan Millet Bahçemiz Millet Kıraathanesi, Bir haftalık ara tatilde adeta doldu taştı. Öğrencilerin ve kitapseverlerin akınına uğrayan Millet Kıraathanesinde grup çalışma alanları, okuma ve ders çalışma alanı, bilgisayar alanı ve çocuk kütüphanemiz tam kapasiteyle hizmet verdi” dedi.

