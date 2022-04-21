Öğrencilere kişisel gelişimin önemi anlatıldı

Keçiören Belediyesi tarafından belediyede görevli stajyer öğrencilere yönelik kişisel gelişim eğitimi verildi. Eğitimde öğrencilere, geleceğe hazırlanırken nelere dikkat etmeleri gerektiği, özgüvenin önemi ve bilgiye ulaşmada izlenecek yöntemler anlatıldı

Ankara Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen eğitmen tarafından belediye meclis salonunda verilen eğitimin ardından soru-cevap da yapılarak öğrencilerin merak ettiği konular ele alındı.

Gelecek nesillerin daha vizyon sahibi bir şekilde yarınlara hazırlanması için Keçiören Belediyesi olarak her fırsatta eğitim semineri düzenlediklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören Belediyesi olarak gerek kendi eğitim kurumlarımızda bulunan gerekse belediyemizde staj yapan öğrencilerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Bu kapsamda çeşitli bilgilendirme seminerleri düzenliyoruz. Bu seferki seminerimizde öğrencilerimizin daha özgüvenli olması için uzman eğitmenlerimiz eşliğinde eğitimler verdik. Bir problemle ya da krizle nasıl baş edilebileceğini, bu konuda bireylerin kişisel gelişimlerinin ne kadar önemli olduğunu kendilerine anlattık.” dedi.