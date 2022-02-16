Öğrencilere ve öğretmenlere “Afet Farkındalık Eğitimi” verildi

Deprem, sel, yangın gibi doğal afetlere karşı, Sincan Belediyesi Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve AFAD İl Müdürlüğü iş birliğiyle Sincan’daki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ve öğretmenlerine “Afet Farkındalık Eğitimi” verildi.

Sincan Belediyesi çocukları ve gençleri afetlere karşı bilinçlendirmeye devam ediyor. Sincan Belediyesinin koordinasyonunda AFAD ve Belediye Sivil Savunma Uzmanı eğitimcileri ile yapılan eğitimlerde öğrenciler ve öğretmenler afet öncesi, afet sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiği konusunda bilgilendirildi.

Afet farkındalık eğitimi alan öğrencilere; deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerle toplanma ve buluşma yerleri, afetler sırasında doğru davranış şekilleri, acil durum çantası hazırlanması gibi konuların anlatılmasının yanında bir de broşür ve kitapçık verildi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yaptığı açıklamada; “Sincan’da bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerimizde çocuklarımıza ve öğretmenlerimize yönelik afetlerin nasıl meydana geldiği, nasıl bertaraf edileceği ve afetlerle nasıl mücadele edilmesi gerektiği hangi hazırlıkların yapılması gerektiği konusunda kapsamlı bir bilgi vermeye çalışıyoruz. İnşallah hiçbir çocuğumuz, öğrencimiz ya da velimiz hiçbir afetle karşı karşıya kalmaz. Gençlerimizi bilinçlendirmek için elimizden geldiği kadar onları gönüllü yapmaya da çalışıyoruz. Bu kapsamda AFAD İl Müdürlüğümüze ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze çalışmalarımıza sağladıkları katkı ve destekten dolayı teşekkür ediyorum. Afetlerle ilgili farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarını çeşitlendirerek mahallelerimizde de devam edeceğiz. Hepinize afetsiz günler diliyorum.” dedi.