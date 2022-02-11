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Öğrencilere ve vatandaşlara ücretsiz çorba dağıtımına başlatıldı

Pursaklar Belediyesi, her Cuma farklı bir mahallede Mobil Mutfak aracıyla, sabahın erken saatlerinde öğrencilere ve vatandaşlara ücretsiz çorba dağıtımına başladı.
Öğrencilere ve vatandaşlara ücretsiz çorba dağıtımına başlatıldı

Her geçen gün yeni bir hizmeti hayata geçiren Pursaklar Belediyesi, her Cuma günü düzenli olarak ilçenin farklı noktasına gidecek olan Mobil Mutfak Aracıyla, soğuk kış günlerinde işlerine ve okullarına giden vatandaşların içini ısıtıyor. 

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Sabahın erken saatlerinde işe ve okula gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlara Mobil Mutfak Aracından çorba ikram eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçe sakinleri ile kısa süreli sohbet etti.

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‘‘Sabah işe giden, okula giden hemşehrilerimize çorba ikram ettik’’
Vatandaşların ve öğrencilerin sabah Mobil Mutfak Aracına gelerek çorbalarını ve ekmeklerini aldıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Sabah işe giden, okula giden hemşehrilerimize çorba ikram ettik. Bu hafta Beşyol kavşakta çorba ikramında bulunduk. Tüm hemşehrilerimize afiyet olsun diyor, her Cuma ilçe sakinlerimizi sıcak çorbamızı içmeye davet ediyorum’’ dedi.

Çorba ikramını almak için Mobil Mutfak Aracına gelen vatandaşlar, verilen bu hizmetten dolayı Başkan Ertuğrul Çetin’e teşekkür etti.

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