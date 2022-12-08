  • BIST 4.855,92
  • Altın 1071.449
  • Dolar 18.6325
  • Euro 19.6667
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 4 °C
»

Öğrencilerin yemekleri meslek lisesinde pişiriliyor

Beypazarı Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 12 yıldır ilçedeki taşımalı eğitim öğrencilerinin yemeklerini hazırlayıp dağıtıyor.
Öğrencilerin yemekleri meslek lisesinde pişiriliyor

Beypazarı’nda okulun mutfağında öğretmenler, usta öğreticiler ve öğrenciler tarafından hazırlanan yemekler, taşımalı sistemle okullarına gelen 265 öğrencinin yanı sıra okul öncesine devam eden 50 çocuğa ulaştırılıyor. Ayrıca, ETİ Soda AŞ Özel Eğitim Uygulama Okulundaki 70 öğrenciye de iki yıldır yemek servisi yapılıyor.

aa-20221207-29671286-29671273-beypazarinda_tasimali_egitim_ogrencilerinin_yemekleri_meslek_lisesinin_mutfaginda_pisiriliyor.jpg

10 ÖĞRENCİMİZ NÖBET TUTUYOR 

Okul Müdürü Zeynep Özdemir, yaptığı açıklamada, aylık menülerin okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi tarafından kalori hesabına göre düzenlendiğini belirterek, "Bu kalori ve yemek menüleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da onaylanıyor. Yemek üretimi yaptığımız uygulama mutfağımızda haftalık 10 öğrencimiz nöbet tutarak öğretmenleri ve usta öğreticiler nezaretinde üretime katılarak eğitim alıyorlar." diye konuştu.

aa-20221207-29671286-29671274-beypazarinda_tasimali_egitim_ogrencilerinin_yemekleri_meslek_lisesinin_mutfaginda_pisiriliyor.jpg

PERİYORDİK DENETLEME YAPILIYOR 

Özdemir, mutfaklarının İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenli olarak belirli periyotlarda denetlendiğini söyledi. Yemek atölyelerini gezerek öğretmenlerden ve usta öğrencilerden bilgi alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz ise burada pişirilen yemeklerin özel kaplar içinde soğumadan, servis aracıyla ilgili okullara dağıtımının yapıldığını anlattı.

aa-20221207-29671286-29671276-beypazarinda_tasimali_egitim_ogrencilerinin_yemekleri_meslek_lisesinin_mutfaginda_pisiriliyor.jpg

385 ÖĞRENCİYE SICAK YEMNEK VERİLİYOR 

Yılmaz, 12 yıldır bu hizmetin verildiğini dile getirerek, "385 öğrenciye yemek veriliyor. Hiçbir öğrencimizi aç ve açıkta bırakmıyoruz." dedi.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kahramankazan Belediyesi Seymen ekibi kursu açtı08 Aralık 2022 Perşembe 02:45
  • Hüma Sultan Hanım Evi kursiyerlerine kahve demleme teknikleri öğretildi08 Aralık 2022 Perşembe 02:39
  • Pursaklar Belediyesi kültür ve sanatla dolu etkinlikleri vatandaşlarla buluşturuyor08 Aralık 2022 Perşembe 01:34
  • Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi üç buçuk yılda 2 binden fazla vatandaş için iş kapısı oldu08 Aralık 2022 Perşembe 01:32
  • Sincan Belediyesi üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için dijital bir eğitim modülü hazırladı08 Aralık 2022 Perşembe 00:53
  • Şereflikoçhisar’da inşa edilecek TOKİ sosyal konutları için ihale tarihi belirlendi08 Aralık 2022 Perşembe 00:37
  • Çubuk'ta 2 yılda yaklaşık 29 kilometre yol yapıldı08 Aralık 2022 Perşembe 00:27
  • Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan şehir stadında incelemelerde bulundu08 Aralık 2022 Perşembe 00:14
  • ABB Başkanı Mansur Yavaş Maltepe esnafını ziyaret etti08 Aralık 2022 Perşembe 00:11
  • Büyükşehir Belediyesi Keçiören Ovacık Mahallesi’nde kurulacak park için çalışmalara başladı07 Aralık 2022 Çarşamba 02:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti