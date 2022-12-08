Öğrencilerin yemekleri meslek lisesinde pişiriliyor

Beypazarı Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 12 yıldır ilçedeki taşımalı eğitim öğrencilerinin yemeklerini hazırlayıp dağıtıyor.

Beypazarı’nda okulun mutfağında öğretmenler, usta öğreticiler ve öğrenciler tarafından hazırlanan yemekler, taşımalı sistemle okullarına gelen 265 öğrencinin yanı sıra okul öncesine devam eden 50 çocuğa ulaştırılıyor. Ayrıca, ETİ Soda AŞ Özel Eğitim Uygulama Okulundaki 70 öğrenciye de iki yıldır yemek servisi yapılıyor.

10 ÖĞRENCİMİZ NÖBET TUTUYOR

Okul Müdürü Zeynep Özdemir, yaptığı açıklamada, aylık menülerin okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi tarafından kalori hesabına göre düzenlendiğini belirterek, "Bu kalori ve yemek menüleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da onaylanıyor. Yemek üretimi yaptığımız uygulama mutfağımızda haftalık 10 öğrencimiz nöbet tutarak öğretmenleri ve usta öğreticiler nezaretinde üretime katılarak eğitim alıyorlar." diye konuştu.

PERİYORDİK DENETLEME YAPILIYOR

Özdemir, mutfaklarının İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenli olarak belirli periyotlarda denetlendiğini söyledi. Yemek atölyelerini gezerek öğretmenlerden ve usta öğrencilerden bilgi alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz ise burada pişirilen yemeklerin özel kaplar içinde soğumadan, servis aracıyla ilgili okullara dağıtımının yapıldığını anlattı.

385 ÖĞRENCİYE SICAK YEMNEK VERİLİYOR

Yılmaz, 12 yıldır bu hizmetin verildiğini dile getirerek, "385 öğrenciye yemek veriliyor. Hiçbir öğrencimizi aç ve açıkta bırakmıyoruz." dedi.

